Chile no fue al Mundial por segunda vez concecutiva, sin embargo, esto no quiere decir que no habrá representación nacional en Qatar.

El árbitro chileno, Julio Bascuñán estará presente en la cita planetaria en nombre del arbitraje nacional.

Esta vez fue designado como soporte del VAR para el partido de Inglaterra Vs. Estados Unidos de este viernes 25 de noviembre.

Julio Bascuñán representando al arbitraje nacional en Qatar

Cabe recordar que esta será la segunda ocasión en que estará en el Video Assistant Referee en Qatar, haciéndolo previamente en el encuentro entre Marruecos y Croacia.

Quienes acompañarán en el VAR a Bascuñán serán el venezolano Juan Soto, el colombiano Nicolás Gallo y el argentino Diego Bonfa