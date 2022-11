La mayor deuda en la carrera de Leonel Messi es conseguir la Copa del Mundo con su selección adulta. Donde más cerca estuvo fue en Brasil 2014, donde llegó hasta la final, siendo derrotado por Alemania.

Por otro lado, Qatar hasta el momento no ha sido un buen escenario para la albiceleste, perdiendo en su debut contra Arabia Saudita, encuentro en el que el capitán trasandino no tuvo una buena actuación.

Es en este contexto cuando figuras históricas del fútbol aparecen a dar sus impresiones en base a su experiencia. En este caso Zico, histórico jugador de la Selección Brasileña salió a criticar con todo a la Pulga. "Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1, 6-0 y él seguirá haciendo su juego, no se va a desviar de su camino. No llamará a nadie, no le gritará a nadie. Es un capitán que no habla con nadie, no le sale”, declaró el tres veces mundialista con la Verdeamarela.

Messi lamentando la derrota con Arabia Saudita

La leyenda del Flamengo no dejó ahí sus dardos contra el 10. "Cuando yo era capitán de mi equipo, tenía casi 30 años y ya tenía cierto control en los demás jugadores. Tienes que unirte, retar al compañero. Y no es la característica de Messi", sentenció Zico.

Leonel Messi está a una derrota frente a México de terminar con su sueño mundialista y todas las miradas estarán sobre él, ya que como se ha anunciado, este será el último mundial del capitán del conjunto trasandino.