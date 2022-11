Este martes, Argentina debutará en Qatar 2022 enfrentándose a Arabia Saudita en el Estadio Icónico de Lusail en duelo válido por el Grupo C del certamen.

Y una de las mayores preocupaciones era el estado físico de Lionel Messi, pero la Pulga puso los paños fríos y confirmó que está en buenas condiciones y que portará la jineta en el estreno de la albiceleste ante los árabes.

En la conferencia previa al partido, Messi aseguró que "me siento muy bien físicamente. Creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. Entrené diferenciado porque tenía un golpe, fue por precaución, pero nada raro”, confirmó la megaestrella.

Pero, existe algo que apremia no solo a los hinchas si no al planeta fútbol y va relacionada a que Qatar, puede ser el adiós de Leo de las Copas del Mundo. El propio jugador del PSG, algo ya adelantó.

Messi dijo estar disfrutando cada momento de este mundial (FIFA)

"Seguramente es mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que todos tenemos, pero no hice nada especial”, reconoció el talentoso jugador, quién agregó que en la víspera de su quinto certamen planetario, lo encuentra más maduro como persona y como futbolista, lo que le hace disfrutar más de cada momento en la concentración del equipo.

“Hoy disfruto mucho más de todo esto. Antes no lo pensaba, simplemente disfrutaba de jugar y no daba tiempo de poder disfrutarlo mucho. La edad te hace ver las cosas de otra manera y darle importancia a los pequeños detalles, a los que antes no daba importancia. Ahora me fijo mucho más en todo eso. Hoy está por encima disfrutar a cualquier cosa”, cerró Lionel Messi.

