La Selección de Croacia le dijo adiós al sueño de disputar una nueva final en una Copa del Mundo tras caer durante esta jornada por un contundente 3-0 ante Argentina, en un partido que no quedó exento de polémicas tras el penal que sancionó el juez italiano Daniele Orsato sobre un supuesto foul a Julián Álvarez.

Ante esta dudosa situación, el volante y capitán de los croatas, Luka Modric sacó la voz y se refirió a lo que fue esta polémica sanción, en la que el jugador del Real Madrid fue claro en declarar que dicho penal cambió la historia del partido y que antes a esa jugada, hay un córner que no se le sanciona a los europeos.

"Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mí no era lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penal. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido", partió señalando Modric.

Dejando de lado la actuación del italiano, para el crack croata es una gran pena el haber quedado eliminado de lo que es su último mundial y ahora quiere dar vuelta la página para lo que será el partido por el tercer puesto.

Modric lamenta la eliminación de Croacia | Foto: Getty Images

"No ha podido ser, pero bueno, hay que recuperarse e intentar ganar el partido para el tercer puesto. Estamos tristes, queríamos estar en otra final. Hay que felicitar a Argentina", declaró.

Finalmente, Modric saca en limpio lo que ha sido la actuación de los croatas y afirma que han hecho un gran Mundial, el cual esperan poder coronar con la medalla del tercer puesto en Qatar 2022.

"Hemos hecho un gran Mundial y ahora hay bronce en el juego y tenemos que prepararnos, porque si lo conseguimos también es un buen éxito", cerró.

