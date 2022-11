Marcelo Salas no acostumbra a dar declaraciones, pero ahora lo hizo para enaltecer la figura de Lionel Messi y aseguró que Lio tiene los merecimientos suficientes como para der el mejor de la historia del fútbol mundial.

El eterno debate sobre quién es el mejor futbolista en la historia de este deporte no tiene fin; algunos se dividen por Diego Maradona, mientras que otros consideran que el brasileño Pelé no tiene competencia en ser catalogado como el mejor del mundo.

Si bien ambos deportistas tienen méritos de sobra para ser considerado como el mejor de la historia -no solo por lo logrado en cancha, sino que por estilo de juego y la época que marcaron-, lo cierto es que en los últimos años Lionel Messi ha entrado fuerte a esa discusión.

Messi quiere encaminar a Argentina a su tercera Copa del Mundo. | Foto: Getty Images

“Leo ha hecho una carrera espectacular. Siempre ha estado en lo más alto de su nivel y compitiendo por los primeros lugares. En cuanto a estar entre los mejores del mundo, en mundiales y Copa América, siempre ha sido el jugador distinto”, dijo Marcelo Salas, histórico de La Roja en conversación con Betsala.

Los elogios para la Pulga no se quedaron ahí y complementó: “Es un jugador completo, de los mejores del mundo. Y lo mejor es que pudo mantener su carrera en ese nivel por tantos años, que no es fácil. No es fácil entrar a un nivel como el de Messi y otros jugadores por tanto años”.

ver también El descargo de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina sobre México

“Me saco el sombrero por él y por muchos otros, que veo en un nivel impresionante y por muchos años seguidos. Como estuve en eso, sé lo difícil que es”, dijo sin antes terminar asegurando que Messi puede sobrepasar la figura de otras leyendas como Diego Maradona o Pelé: “Creo que Messi tiene méritos para ser el mejor de la historia”, remató.