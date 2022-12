No exentos de complicaciones Argentina clasificó a octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar, su rival será Australia, quien luego de 16 años avanzó de ronda en una cita mundialista.

Previo al enfrentamiento, Milos Degenek, defensor del conjunto australiano habló acerca de lo que significa para su equipo enfrentarse a Leonel Messi y compañía.

El jugador del Columbus Crew se muestra confiado en sus compañeros frente al duelo con Argentina. "Tenemos que creer en nosotros mismos, debemos confiar, pensar en estar al 100% y preparar el partido. Esto es fútbol, todo es posible. Soy un gran fanático de estos equipos, pero ahora tendremos un desafío en el que los respetamos lo necesario, pero creemos en nosotros", afirmó Degenek.

Degenek, ha jugado todos los partidos del Mundial con su selección. Fuente: Getty Images

Frente a la oportunidad de enfrentarse a la Pulga, el jugador australiano no se mostró complicado. "Va a ser un partido difícil. Pero a parte de eso, son 11 contra 11. No hay once Messis, hay uno. Siempre amé a Messi, y creo que es el mejor que jamás haya jugado este deporte. Pero no es un honor jugar contra él, porque es solo un humano, como todos lo somos”, afirmó el defensa.

Además, el 2 de Australia le entregó la presión del favoritismo a la albiceleste. "Tiene la motivación de que podría ser la última Copa del Mundo de Messi y él quiere ganarla y terminarla en alto. Nosotros trataremos de impedirlo”, concluyó.