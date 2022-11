Solo quedan algunos días para que comience el torneo de fútbol más importante: la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde las mejores selecciones del planeta se disputarán el anhelado título. Uno de los momentos más importantes del evento deportivo será la inauguración, donde ya se sabe que Dua Lipa no estará presente.

¿Por qué Dua Lipa no será parte de Qatar 2022?

La cantante inglesa es una de las artistas más importantes en la actualidad, por lo que su nombre fue vinculado a la inauguración de la Copa del Mundo. Sin embargo, fue ella quien descartó la opción por un motivo en particular: "No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los Derechos Humanos que prometió".

Los artistas que son vinculados con la fiesta

Aún no hay certeza sobre quienes serán los contantes que estarán en la inauguración del Mundial. Al descarte de Dua Lipa se suma el de otro inglés: Rod Stewart. El legendario artista es un reconocido fanático del fútbol e hincha acérrimo del Celtic de Escocia, por el origen de su familia. A pesar de esto, también desistió de ser parte de Qatar 2022.

"Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses. Lo rechacé. No me parecía correcto ir", explicó Stewart a The Sunday Times. Shakira, J Balvin, BTS y Black Eyed Peas son otros de los cantantes vinculados con la inauguración, pero tampoco han confirmado y tras los públicos rechazos de otros artistas, al parecer será complejo encontrar a quienes quieran animar la "fiesta del fútbol".

Según algunos reportes, cerca de 6.500 obreros han perdido la vida en la construcción de los estadios para la Copa del Mundo. El partido inaugural entre Qatar y Ecuador se disputará el domingo 20 de noviembre a las 13:00 horas de Chile.