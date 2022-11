Las selecciones de Qatar y Senegal debutaron con derrota en sus respectivos primeros partidos en el Mundial de Qatar de 2022, y ahora se enfrentarán en la segunda fecha del Grupo A en un duelo muy especial debido a que deben sumar sí o sí para seguir con vida en el torneo. El partido se jugará en el Estadio Al Thumama.

Revisa las formaciones y el minuto a minuto en vivo:

¿Cuándo juega Qatar vs Senegal?

El partido se jugará el viernes 25 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas de Chile.

¿Qué canal o plataforma de streaming transmitirá este partido?

Este encuentro se podrá ver de manera exclusiva en el canal DirecTV Sports, mismo caso para la señal de streaming, la cual estará disponible solamente a través de la plataforma de DirecTV GO.

¿Cómo ver el partido en el resto de Latinoamérica?

Argentina: 10:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV

Bolivia: 9:00 horas por Tigo Sports y Tigo App

Brasil: 10:00 horas por Rede Globo

Colombia: 8:00 horas por DirecTV y DirecTV Go

Ecuador: 8:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas

México: 7:00 horas por Sky Sports

Paraguay: 10:00 horas por Tigo Sports

Perú: 8:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO

Uruguay: 10:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV

Venezuela: 9:00 horas por DirecTV Sports

¿Cómo vienen?

La Selección de Qatar, anfitrión de esta Copa del Mundo, cayó por dos a cero en su estreno frente a Ecuador, uno de los cuatro representantes de Sudamérica. Los qataríes fueron el primer país anfitrión en perder el partido inaugural del Mundial. Qatar todavía no suma puntos en su Copa del Mundo, por lo que deberá salir a ganar frente a Senegal para continuar con la oportunidad de clasificar a los octavos de final del torneo.

Al otro lado del césped del Estadio Al Thumama estará la Selección de Senegal, país africano que perdió, también por dos a cero, ante la Selección de Países Bajos, elenco comandado por Louis van Gaal, técnico que consiguió el tercer lugar con los neerlandeses en el Mundial de Brasil 2014.

Senegal perdió el partido en los minutos finales debido a una serie de errores de su arquero Édouard Mendy. Al igual que Qatar, Senegal tendrá la obligación de salir a sumar si es que quiere continuar disputando la Copa del Mundo.

Revisa el Grupo A aquí: