Video: Siguen doliendo las dos Copa América: Medio argentino no se olvida de Chile y lo 'trollea' en Qatar

Pasan los años tras las obtenciones de la Copa América por parte de la Selección Chilena en el 2015 y 2016 derrotando en las finales a Argentina y al parecer, aquellas heridas aún no cierran por parte de los ‘Albicelestes’, quienes no encuentran la circunstancia de poder burlarse de Chile, en lo que ha sido su ausencia en los últimos dos mundiales.

El Mundial de Qatar 2022 no fue la excepción y días previos a lo que ha sido la inicialización de este importante torneo a nivel de Selecciones, la cadena deportiva TyC Sports no encontró la mejor opción de volver a brindarle un espacio a nuestro país y burlarse porque ‘La Roja’ no está en la cita planetaria.

En esta oportunidad, el medio citado grabó en las calles de Qatar algunos de los buses que son destinados para las 32 Selecciones que participan del Mundial, los cuales comienzan a dejarse ver y en esta oportunidad mostraron los de Qatar y Australia y finalmente, hicieron alusión al ‘bus’ de Chile, en el cual hacen un enfoque a una calle vacía.

“¡Llegan los micros a Qatar! En Doha comienzan a verse los transportes de los países. Nos cruzamos con el de Australia, el del local y, por último, el de Chile”, fue lo que agregaron en su post.

VIDEO: REVISA EL TROLLEO DEL MEDIO ARGENTINO A NUESTRO PAÍS