El goleador histórico de la Selección Chilena, Alexis Sánchez, atendió los medios después del empate entre La Roja y Qatar y apuntó con todo contra gente 'que no ha jugado fútbol' y ex jugadores tras haberse llenado de críticas por el penal fallado en el epílogo.

Alexis Sánchez desenfunda y dispara con todo tras llenarse de críticas: "Me critica gente que no ha jugado fútbol y ex futbolistas que no saben lo que pasa adentro"

La Selección Chilena empató un partido increíble ante Qatar en el segundo de los amistosos de La Roja de Eduardo Berizzo, donde comenzó ganando con gol de Alexis Sánchez y lo terminó empatando con otro de Arturo Vidal después de que los asiáticos dieran vuelta el marcador.

Chile tuvo una oportunidad de oro para quedarse con el compromiso en el epílogo, pero Alexis Sánchez malogró un penal y todo siguió igual. De ahí en más, el resultado no cambió y Chile se terminó quedando sin pan ni pedazo en esta gira.

Consultado por el penal fallado en zona mixta, Sánchez expresó que “Asumo mi responsabilidad. Con Arturo pateamos uno él y el otro yo. Si hay otro penal lo voy a patear, por algo soy el goleador histórico de la Selección”, dijo.

Alexis disparó con todo tras llenarse de críticas. | Foto: Agencia UNO

Tras eso, AS7 desenfundó el calibre pesado y apuntó, sin nombres, a la prensa y ex jugadores: Me critican porque no hice el gol y soy autocrítico, ahí critícame, soy el primero que tiene que hacer el penal. La gente de mi país me da cariño”.

“No he visto las críticas, a veces en Chile se habla… gente que no ha jugado fútbol y ex futbolistas que no saben lo que pasa adentro”, dijo sin pelos en la lengua el goleador histórico de la Selección Chilena.

Tras la fecha doble, Alexis Sánchez volverá a integrarse a los trabajos del Olympique de Marsella y se reencontrará con La Roja en la próxima fecha doble de amistosos donde Chile tiene confirmado enfrentar a Polonia y el segundo está a la espera de ser oficializado.