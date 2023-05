Carlos Zambrano y su particular confesión tras su criminal patada a Charles Aránguiz: “Me arrepiento de no habérsela puesto bien, solo lo raspé”

Ocho años están próximos por cumplirse de lo que fue la primera obtención de la Copa América por parte de la Selección Chilena en suelo nacional, en donde los dirigidos por Jorge Sampaoli alcanzaron la gloria tras vencer por penales a la Selección de Argentina en el Estadio Nacional.

Dentro de lo que fue la travesía de ‘La Roja’ en esta competición, uno de los partidos más duros sin duda fue el que los dirigidos por Jorge Sampaoli se impusieron por 2-1 ante la Selección de Perú, en la que, en un apretado compromiso, Eduardo Vargas se alzó como la figura tras anotar un doblete, el cual le significó a Selección llegar a la final.

Uno de los protagonistas claves de ese duelo fue el defensor peruano, Carlos Zambrano, quien terminó siendo expulsado en dicho compromiso. Años después a lo que fue este duelo, el hoy defensor de Alianza Lima conversó con Cuto Guadalupe en su programa ‘La Fe de Cuto’ y se refirió a lo que vivió en ese encuentro ante Chile, en la que partió desglosando su encontrón con Arturo Vidal.

“Con Vidal nos pusimos cara a cara, me toca la cara, el árbitro me dice ‘deja de provocarlo a él...’. Estaba volando. La siguiente jugada viene Alexis Sánchez a encararme, se tira en el área y yo le dije ‘deja de tirarte’ con palabras malas. El árbitro nuevamente me dijo que a ‘la próxima vez que lo provocara, me sacaba otra amarilla’”, partió señalando Zambrano.

Zambrano fue expulsado tras su patadón a Aránguiz | Foto: Archivo

En esa línea, el zaguero peruano habló sobre lo que fue la acción que marcó este compromiso, en la que sale expulsado por roja directa tras una dura patada en la espalda a Charles Aránguiz, en la que reveló que se arrepiente de no haberle entrado de una manera más fuerte al ‘príncipe’ dando su particular explicación.

“Ya me habían sacado una amarilla por provocar, levanto el pie y me arrepiento de no habérsela puesto bien porque solo lo raspo, se lo hubiera puesto mejor. Me arrepiento porque perjudiqué mucho al grupo por una jugada tonta porque si me voy a ir expulsado, me voy a ir bien expulsado... saqué el pie”, lamentó el zaguero en la entrevista.

Finalmente, Zambrano habló en un ámbito general sobre lo que le valieron las críticas por parte de la parcialidad peruana por su desempeño en la Selección, las cuales categoriza como injustas, en la que explica que los peruanos se acuerdan más de sus errores, que sus grandes actuaciones con la Selección del ‘Rímac’.

“La gente me recuerda más por eso en la selección, pero no recuerdan todos los partidos que he hecho bien... yo siempre he jugado bien, no es por agrandarme, pero la gente es injusta, critica tanto y no reconocen lo bueno que uno hace. Si yo tengo que morir en el campo con la selección, voy a morir en el campo, si me tiene que dar un paro que me lo dé, me muero feliz”, cerró.