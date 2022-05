Luego de su magro paso por Colo Colo, César Pinares llegó a la Universidad Católica de Gustavo Quinteros donde se reencontró con su mejor fútbol, fue figura y su nivel lo llevó a ser seleccionado cuando en la banca estaba Reinaldo Rueda.

En conversación con La Tercera, el volante que actualmente está sin club, fue consultado si su ex entrenador en la UC y actual de Colo Colo está capacitado para ir a la selección chilena, donde pelea con otros nombres como el de Eduardo Berizzo, Eduardo Coudet y Mauricio Pellegrino, ante lo cual respondió que el estratega algo está muy preparado para ese reto.

"Gustavo (Quinteros) es un buen técnico. Sabe llevar al plantel y sobrellevar el día a día. Se ha visto reflejado en Colo Colo. Llegó en una etapa difícil y, de a poco, empezó a armar todo el plantel al gusto suyo. Es un técnico que la tiene clarita. Sabe a lo que juega y el equipo sabe a lo que tiene que jugar con él", afirmó.

Agregando que "tiene experiencia y además ya pasó por selecciones. Está capacitado. La gente indicada tendrá que decidir. Uno como jugador e hincha espera la mejor decisión, por el bien de la Selección. Todos queremos ver a Chile en un Mundial, que siempre clasifique directo, no en el quinto lugar. Eso es lo que uno quiere como jugador e hincha".

César Pinares habla sobre Gustavo Quinteros y su paso por la selección chilena (Getty Images)

Pinares además se refirió al tema de Byron Castillo y la posibilidad de que la Roja llegue al Mundial de Qatar 2022 por secretaría. "He leído de forma superficial sobre ese tema, porque es bien raro. Quiero informarme mejor. Hay que ver qué pasa", aclaró.

Para el final, César Pinares reconoce que no está conforme con su paso por la selección chilena. "Todos saben que podría haber aportado mucho más a la Selección. Es lógico que no quedé contento. Sé que he demostrado en la cancha lo que puedo dar, por lo que no quedé conforme en lo personal. Tengo una autocrítica un poco más fuerte de lo normal, lo que a veces no es bueno, pero eso me ha llevado a superarme, a estar en un alto nivel y pelear por cosas buenas", cerró.