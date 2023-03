Dentro de lo que fue la primera victoria de la Selección Chilena en la era comandada por Eduardo Berizzo tras imponerse por 3-2 ante Paraguay, ciertos rendimientos individuales dentro de ‘La Roja’ se lograron ver, en la que sin duda uno de los jugadores más criticados fue el volante nacional, Arturo Vidal, quien no dejó un muy buen sabor de boca con su cometido dentro del campo de juego.

Por esto, un viejo conocido de ‘King’, quien lo dirigió en Colo Colo y la Selección, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ para analizar el rendimiento del volante nacional, en la que declaró que, si bien no ha andado bien, hoy en día no hay alguien que pueda arrebatarle ese puesto.

“A mí me pasó con (Juan Román) Riquelme. Riquelme conmigo jugó partidos no buenos, el tema es que miras hacia la banca y dices Riquelme, es el mismo caso de Vidal, no andando en forma perfecta, es más que todo lo que tienes en la banca”, comenzó señalando Borghi.

Profundizando en su análisis, el ‘Bichi’ no tuvo miedo en señalar que el partido de Vidal ante Paraguay daba para sacarlo en la segunda mitad del juego, pero que sin duda su gran categoría hace que siempre pienses que pueda sacar algo del sombrero que ayude al equipo.

Borghi ve en Pavez el acompañante perfecto para Vidal | Foto: Agencia Uno

“Ayer (lunes) era para sacarlo, pero uno siempre tiene la esperanza de que este tipo de jugadores solucione algunos problemas del equipo. Yo no lo sacaría del equipo, lo pondría en otra posición, en el mediocampo”, declaró.

Sobre ese cambio con Vidal, Borghi fue claro en encontrar el puesto ideal para el hoy jugador del Flamengo y su acompañante perfecto “Yo pongo Pavez-Vidal en el mediocampo, titulares, con el campo de frente, pero el orden lo tiene que tener Pavez. Para mí el equipo es Bravo; Medel, Díaz, Kuscevic. Por derecha tengo dudas, podría estar bien Isla, también puede ser Soto”.

“Suazo por izquierda, Vidal y Pavez al medio, adelante pongo a Aravena, más Ben y Alexis. Es un equipo bastante lógico”, cerró con el confeccionamiento de su equipo ideal dentro del equipo de la Selección Chilena.

Finalmente, Borghi le hizo un llamado importante a Eduardo Berizzo, en el que como DT ya debe comenzar a conversar con Arturo Vidal y hacerle saber que su nivel futbolístico puede comenzar a servir desde otra posición, dejando en el olvido lo que era su gran condición de volante todocampista.

“Tiene que convencerlo de que ya no es el Vidal que pateaba al arco y volvía a defender. Hay que convencerlo que la posición que tiene que tener dentro de la cancha tiene que ser una posición clara, prolija y en beneficio del equipo”, cerró.