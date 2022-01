Claudio Bravo fue liberado de la Selección Chilena, tras sufrir una lesión en uno de sus gemelos en la derrota de la Roja ante la Selección Argentina por 2-1 y en su lugar tuvo que ingresar el portero de Colo Colo, Brayan Cortés.

El capitán del Equipo de Todos abandonó la concentración del cuadro comandado por Martín Lasarte, pero antes se dio el tiempo de respondes las preguntas de los diversos medios de comunicación.

"Son muchos factores al final. Yo creo que estos dos últimos partidos, tanto el que jugamos en Santiago contra Ecuador y este, han pasado cosas extrañas que no pasan habitualmente", comenzó diciendo Bravo.

"Ayer en la primera jugada que fue la del gol me lesiono cuando apoyo para intentar intervenir, luego pasan los minutos y la molestía es más persistente, por eso viene la opción de pedir el cambio. Ya fuera de eso si existe rapidez o lentitud, solamente agranda un poco la magnitud el hecho que nos convierten el segundo gol. Yo en ese minuto no estaba el 100% de las condiciones, pero uno también se conoce y uno no quiere que el compañero entre frío a jugar porque o si no también lo pones en aprieto a él y que entre en plenitud de condiciones. La intención mía era salir antes, pero ocurre la situación del gol", agregó.

Solamente quedan tres fechas para finalizar las Eliminatorias Sudamericanas y Bravo fue tajante que este resultado "no modifica el plan nuestro. Si hubiesemos ganado acá, también tendríamos que ir a ganar a La Paz, obviamente no con la misma presión pero si el objetivo esencial era tener un triunfo acá y luego en Bolivia, por eso intentamos estar esta semana acá para acostumbrarnos a la altura".

"No funcionó lo de ayer, pero hay que seguir. Las opciones están ahí y sigue dependiendo que nosotros saquemos los puntos para que nosotros ingresemos a una zona de clasificación", complementó.

Finalmente, tuvo palabras para lo que se le viene a la Roja. "Se puede haber notado o no la falta de ritmo. Aquí hay muchos que hacen un esfuerzo tremendo, hay gente que viaja un montón, vienen sin competir, entrenan y juegan en la altura y maquillan esa falta de fútbol. Es lo que nos ha tocado, competir de esta manera. Lo de Mauricio (Isla) que no entrenó con nosotros e ingresó en la segunda parte. Nos ha tocado armar todo esto con las caras que han tenido que llegar de esta manera", sentenció.