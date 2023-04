Hernán Clavito Godoy es uno los técnicos más reconocidos del fútbol chileno y el experimentado entrenador, junto a su clásica pizarra, demostraron su molestia absoluta por lo ocurrido con la Selección Chilena Sub 17, que quedó eliminada del próximo Mundial de la categoría tras perder por 3-0 ante Brasil. Ese resultado hipotecó todas las chances de la Rojita para ir a la Copa del Mundo.

Clavito está furia con todo el manejo directivo partiendo por Pablo Milad y compañía. En diálogo con Bolavip, el ex estratega de Santiago Morning fue claro con su mensaje. "Lo dije el otro día que esto se venía venir. Esto es un problema que ya tocó fondo, ya tocó fondo", comenzó diciendo al otro lado del teléfono.

Godoy fue tajante, directo y al hueso. No se guardó nada y tiró toda la carne a la parrilla en contra de la cúpula del fútbol chileno.

"Los dirigentes si no cambian los sistemas de campeonato, si no hacen torneos largos para la Sub 17 y la Sub 20, como eran antes, no van a aparecer chicos", agregó.

La Rojita Sub 17 quedó fuera del Mundial tras ser goleado por Brasil (Comunicaciones ANFP)

Clavito Godoy, a medida que pasaban los minutos, alzaba la voz y en un momento de rabia fue tajante para decir que este problema radica en los dueños de clubes y los profesionales, tanto futbolistas como directores técnicos, que llegan al fútbol chileno y que su apuesta no es ir por los jóvenes.

"Hay que disminuir la cuota de extranjeros, pero no la quieren disminuir porque es la mascada de todos. Están todos mojados. Vienen a hacer la práctica, tanto entrenadores como jugadores que nos los conoce nadie, vienen acá, juegan acá y después se dan una ducha acá en San Felipe, en el Audax, en Wanderers y en todos los equipos chilenos", disparó.

El remate de Clavito Godoy fue para exculpar a Hernán Caputto y el DT, quien está orientado a dar charlas motivacionales y a disfrutar de la actividad fuera del fútbol, no crucificó al entrenador de la Selección Chilena. El mensaje del experimentado entrenador apunta a otra situación importante para él.

"¡Qué le van a echar la culpa al entrenador si él que lleva harto tiempo ahí y le cuesta seleccionar, porque no aparecen jugaores. Era distinto cuando José Sulantay veía los campeonatos y era otra cosa. Había para regodearse y ahora no. Lo peor es que los niños se ilusionan con ser jugadores profesionales, no estudian, se entusiasman, quieren ganar plata como Alexis Sánchez, pero no todos llegan. Si no tienes educación y cultura, chao", expresó.