En Colo Colo y Universidad de Chile ya están al tanto de la fecha en que tendrán que disputar la Supercopa, el primer desafío oficial que dará inicio a la temporada 2025 en el fútbol chileno.

Esta vez el Cacique clasificó como el campeón del Campeonato Nacional 2024, mientras que la U lo hizo al ganar la Copa Chile. Desde entonces se vienen analizando cómo se jugará esta Supercopa, considerando que es un partido de alto riesgo, al ser un Superclásico.

Pero en la Asociación Nacional de Fúbol Profesional (ANFP) tienen más o menos definido el tema, al menos con las fechas, a falta de confirmar su formato.

La fecha en que se disputará la Supercopa 2025

Así lo confirmó este martes su presidente, Pablo Milad, quien señaló que la fecha sería el domingo 26 de enero si es a partido único, mientras que de ser ida y vuelta tendría que ser el miércoles 22 la ida y el mismo domingo la vuelta.

“Si es partido único, será el 26 de enero; si hay dos, sería el 22 y 26 de enero”, expuso el timonel del balompié nacional en GO Latam Summit.

Colo Colo es el actual campeón de la Supercopa al quedarse con la edición 2024. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

La postura de Pablo Milad para que se defina en partido único

Eso sí, en l ainstancia remarcó su postura que la Supercopa se defina en un solo partido, tal como ha sido desde su creación en 2013.

“Pretendemos que se juegue solamente un partido, independiente de las propuestas de un partido de ida y vuelta. Estamos viendo hacer un partido único y, de no ser así, será ida y vuelta. Pero todavía no se ha resuelto porque no está todo sobre la mesa”, indicó Milad.

“Tenemos que ver los pro y contra de todo. Se pierde el sentido de un partido final, que es lo habitual para la Supercopa, y tenemos que ver los niveles de seguridad por si un equipo gane en el estadio del otro el campeonato, que es un riesgo bastante alto. Estamos viendo con calma la autorización, viendo jugar el partido único en provincia”, completó.

El escenario que asoma como probable es el Estadio Ester Roa de Concepción, reducto que ya ha albergado tres finales de Supercopa.