El ex jugador de la Selección Chilena y Colo Colo, Gabriel 'Coca' Mendoza hizo un análisis del debut del chileno-belga, Nayel Mehssatou, y fue excesivamente duro para decir que no está al nivel de Mauricio Isla u Óscar Opazo y que en La Roja hay que demostrar altiro.

La Selección Chilena dirigida por el argentino Eduardo Berizzo culminó este martes su gira por Asia, en donde cosechó derrotas con Corea del Sur y Túnez y sumó un empate sin goles frente a los africanos de Ghana.

Si bien La Roja no destacó por su funcionamiento y su buen juego, sí hubo saldos positivos como la aparición de nuevos jugadores, en especial el chileno-belga del Kortrijk, Nayel Mehssatou que jugó los tres compromisos.

El europeo de madre chilena y padre marroquí estuvo a la altura del desafío y pese a que no conocía a prácticamente nadie y tenía que cambiar el chip rápidamente a la idea de Berizzo, no desentonó y fue de lo más rescatable en la gira asiática de Chile.

Coca Mendoza fue durísimo con Nayel. | Foto: Getty Images

El que no estuvo de acuerdo con su rendimiento fue Gabriel ‘Coca’ Mendoza, quien en conversación con los amigos de RedGol liquidó al jugador: “Si lo llamaron es por algo. Ha demostrado velocidad, buena marca, pero es imprudente y no es tan incisivo en la proyección como se espera en el fútbol de ahora y quizás las comparaciones son odiosas, pero no supera lo que hace Isla”, dijo.

¿Tiempo pensando en su debut? Mendoza responde: “No sé si hay que darle tiempo… en el fútbol moderno hay que llegar y combo altiro. Hay que mostrar los pergaminos desde un inicio”, fue enfático en señalar.

Bajo esa misma línea, aseguró que “En mi generación, en los noventas en Colo Colo no se esperaba. Yo tuve que demostrar rápidamente, entonces imagínate en la selección (…) No creo que haya que esperar, hay que mostrar y ahora no es más que Isla ni Opazo”, aseguró.

Pese a las críticas, para el ‘Coca’ no todo es malo y hay aspectos positivos de Mehssatou: “Al menos es polifuncional, ayer jugó por la izquierda, así que puede aportar y es joven. Pero insisto, tiene que mostrar mucho más”, cerró.