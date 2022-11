Coke Hevia no se guarda nada y critica duramente a Arturo Vidal y Alexis Sánchez por su rendimiento en la Selección Chilena

Preocupación, eso es lo que existe entre los hinchas nacionales. Este miércoles, la Selección Chilena cayó por 1 a 0 en la agonía del partido ante la Selección de Polonia en un amistoso FIFA y el malestar de los fanáticos se hizo presente tras el rendimiento de Eduardo Berizzo al mando de la Roja.

Jorge "Coke" Hevia, conductor del programa Pauta de Juego, se tomó un minuto para analizar el rendimiento de algunos jugadores chilenos ante el equipo europeo que estará en el Mundial de Qatar 2023.

"Chile dio un pase adelante en presión alta, 60 minutos de buena presión. La presión en un equipo son los diez de cancha, si en esa presión hay dos jugadores que hacen lo que quieren estamos cagados, perdón la expresión pero yo ya me calenté con la cuestión...Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Ayer lo de Medel fue genial en esa posición híbrida, para que no crean que esto es contra los viejos y jugó con oficio total", apuntó el reconocido comunicador.

Sánchez fue uno de los jugadores más criticados en las redes sociales | Foto: Vicente Aránguiz / Bolavip

Agregando que "Méndez con Marcelino necesitan rodaje, horas de vuelo, tienen ritmo ¡Pero no puede ser que Marcelino no patee en las pelotas detenidas, no puede ser que Méndez tenga un esguince en el acromeoclavicular de tanto tener la mano arriba pidiendo pases! ¿Por qué? Porque Arturo Vidal está estático y lo vemos en Flamengo, por eso juega media hora...No debió haber jugado si está en otra etapa de su temporada, estaba celebrando hace poco".

"Si Alexis Sánchez no va ser el del Olympique y va a venir a jugar al lado del volante central, no sirve para nada", sentenció.

Recordar que el Equipo de Todos ahora se trasladará