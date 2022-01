Si bien la Selección Chilena cayó por 2-1 ante la Selección Argentina en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, uno de los jugadores más destacados del compromiso fue el lateral Gabriel Suazo, quien ingresó en el segundo tiempo por Sebastián Vegas y se adueño de la banda izqueirda.

Suazo mostró carácter y decisión a la hora de ir a atacar a la Albiceleste, algo que sorprendió a los hinchas chilenos. Y es que el jugador de Colo Colo ha tenido que lidiar durante su pasado con críticas por su mal desempeño, pero luchó y supo darle vuelta

Uno de los que destacó y analizó el juego del capitán de Popular, fue Cristián Basaure, quien en conversación con Las Últimas Noticias tuvo palabras de alabanza para el surgido en las inferiores del cuadro albo.

"Suazo se ha ganado con rendimiento la posibilidad de jugar por Chile al estar suspendido Sebastián Vegas y al no estar Eugenio Mena", partió diciendo el ex futbolista de la UC.

"Yo lo que más valoro es su capacidad de resilencia por todas las críticas que recibió en Colo Colo cuando el equipo estaba peleando el descenso. Siendo capitán, siempre fue al frente, de buena manera, no agresivo, siempre puso la cara, eso es buen liderazgo. Y en el éxito, ahora que Colo Colo peleó arriba, ganó la Copa Chile, la Supercopa, siento que no es un tipo que se burla del rival. Me gusta su liderazgo", añadió Basaure.

"Suazo genera mucho juego por la banda, haciendo diagonales. Me da confianza si no está Mena", cerró el comentarista.