Polonia venció por la cuenta mínima a Chile en partido amistoso preparatorio para el Mundial de Qatar 2022 en un partido donde la Roja pudo ser más en el trámite del juego, pero no tuvo la profundidad necesaria para ganar.

Lo peor para el equipo de todos, es que pese a la ajustada derrota, el entrenador del rival, Czeslaw Michniewicz miró en menos el nivel de nuestra selección asegurando que México (contricante en la Copa del Mundo) es mucho más.

"Chile estuvo cómodo con el balón en los pies, que es similar a México. La diferencia es que los mexicanos tienen muchos más jugadores como Arturo Vidal y Alexis Sánchez", aseguró.

Agregando que "muchos se quejan de su entrenador (Gerardo Martino), y yo veo el trabajo metódico y la idea de juego, un mejor equipo que Chile, mejores jugadores y más disciplina".

Czeslaw Michniewicz relativizó el nivel de Chile como sparring (Getty Images)

Michniewicz cree que "los partidos contra México y Argentina se verán similares (al de Chile), pero tres y cinco veces más rápidos, respectivamente. ¿Cuánta posesión tendremos entonces? ¡Fracciones! Jajajá, estoy bromeando. Pero nos preparamos para lo que va a pasar y cómo vamos a jugar".

Por último confesó que "no elegimos a Chile por casualidad. Es un equipo al que le gusta quedarse con el balón, cosa que nosotros no podemos. No les enseñaré esto a los jugadores en unos días. Por eso queremos hacer lo que podamos, y no al revés".