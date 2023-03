Dentro de lo que fue la primera victoria de la Selección Chilena en la era de Eduardo Berizzo tras imponerse por 3-2 ante su par de Paraguay, una de las grandes preocupaciones que dejó este compromiso fue la lesión del atacante Ben Brereton, quien al inicio de la segunda parte mostró evidentes molestias que no le permitieron seguir y encendió las alarmas de ‘La Roja’ y su club, el Blackburn Rovers.

En esta jornada, el estratega de los Rovers, Jon Dahl Tomasson conversó con los medios de comunicación en la previa al partido de su equipo ante el Birmingham por la Championship, en donde dentro de esta abordó lo que fue la situación de ‘Big-Ben’.

“Ben se fue de la cacha a los 51 minutos y luego tuvo un largo recorrido. No es como volar a Dinamarca o Amsterdam. Es una larga distancia en avión desde Chile”, comenzó declarando Tomasson.

Sin dar muchos detalles sobre la condición de Brereton, el histórico ex atacante danés destacó la gran acción del delantero nacional en no exigirse dentro del mismo duelo y pensar en el equipo para no ponerse en riesgo desde lo físico en esta parte final de la temporada.

Brereton fue titular en La Roja ante Paraguay | Foto: Guillermo Salazar

“Fue inteligente de su parte pensar en el club y salir del campo cuando sintió algo”, explicó el estratego de los ‘Rovers’ en la conferencia de prensa.

Finalmente, Tomasson dejó en incertidumbre la presencia de Brereton para el próximo partido del Blackburn Rovers el cual se disputará este sábado 1 de abril ante el Birmingham por la 39° jornada de la Championship.

“Por supuesto que nos gustaría tenerlo en la cancha, tiene 3 goles en sus últimos 3 juegos, pero es dudoso. He tenido conversaciones con el equipo médico y con Ben. Tenemos dudas”, cerró.