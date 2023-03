Diego Opazo ya piensa en el debut de La Roja en el Sudamericano Sub 17: "Estamos tranquilos y unidos para enfrentar a cualquiera"

La Roja Sub 17 ya empieza a concentrarse en lo que será su partido del día sábado frente a Brasil. Por eso, el delantero de la selección, Diego Opazo, adelantó las sensaciones que tienen como plantel previo a su debut.

"Muy ansiosos como grupo, estamos esperando hace más de un año para este debut. Estamos tranquilos y unidos para enfrentar a cualquiera. Queremos ya que sea sábado para darlo todo dentro de la cancha", comenzó diciendo el atacante nacido en Santiago Wanderers.

Opazo también comentó lo que significa para él poder estar en una competición de este cálibre. "Mi sueño era estar con la selección en el Sudamericano, estoy feliz de representar a mi país y mi familia está orgullosa, sin ellos no estaría acá. Wanderers siempre me dio el apoyo y me ayudó para saltar a la selección, estuvieron siempre presentes en mi proceso.

Diego Opazo está tranquilo para su debut en el Sudamericano. (Archivo)

“Hace bien jugar con equipos internacionales, hay más roce y sirve mucho para enfrentar a los equipos que nos toca“, cerró el delantero wanderino que busca ganarse un puesto en el once inicial de Caputto.

Recordar que Chile tiene libre esta primera fecha y debutará en la segunda fecha frente a Brasil, partido que se disputará el día sábado a las 18:30 horas.