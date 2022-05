Eduardo Berizzo fue presentado esta mañana como nuevo adiestrador de la Selección Chilena para hacerse cargo del equipo en los desafíos amistosos que tendrá La Roja este año y, a futuro, en el proceso clasificatorio al Mundial de 2026.

Pese a que Chile no clasificó en cancha al Mundial de Qatar 2022, existe la opción que los dirigidos ahora por Eduardo Berizzo vayan igual tras la irregular inscripción del ecuatoriano Byron Castillo que tiene en vilo a todo Ecuador.

El ex ayudante de Marcelo Bielsa no le hizo el quite a la pregunta en su presentación y respondió tajantemente: “Hay dos escenarios posibles; el escenario de concurrir al Mundial de Qatar que aceleraría los plazos y el otro que es intentar llegar al próximo Mundial. Si los plazos lo permiten, claro que observaremos a muchísimos jóvenes y las oportunidades de partidos para ellos serán más altas, si los plazos se acortan de cara a Qatar, los partidos serán menos para esos ensayos”, aseguró.

Berizzo fue presentado esta mañana. | Foto: Guillermo Salazar

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Yo no separaría a futbolistas de una edad y de otra, me interesa mucho puntualizar que a la Selección se llega con rendimiento. Si rindes en tu equipo y mantienes el nivel y te transformas en un jugador constante, vienes a la Selección. Necesitaremos de todos y un compromiso absoluto con la Selección para querer estar y ser parte de este nuevo proceso”.

Berizzo incluso tuvo palabras para el caso Byron Castillo que podría depositar a La Roja en la próxima cita mundialista: “Cuando sucedió el partido entre Ecuador y Paraguay, previo al partido hubo comentarios de ese episodio, pero no pasó de eso. Recuerdo haber escuchado el relato, pero no pasar de ahí”.

De esta manera, Berizzo comenzó con todo su segundo paso por la Selección Chilena, aunque esta vez tiene un rol protagónico que lo tendrá a la cabeza de un proyecto que busca volver a meter a Chile en un Mundial tras haberlo hecho en Brasil 2014.