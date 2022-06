Eduardo Carlezzo tiene pruebas contundentes en contra de Byron Castillo: "No existen las huellas dactilares en su acta de nacimiento"

A menos de 72 horas de que la Federación Internación de Fútbol Asociados entregue el fallo por el proceso que le abrieron al futbolista Byron Castillo que defiende a la selección de Ecuador y según la denuncia interpuesta por Chile, tiene serios problemas de documentación para probar su nacionalidad.

Desde un comienzo se ha insistido de que el jugador del Barcelona de Guayaquil es realmente colombiano, que nació en una ciudad de ese país y que nunca fue bien inscrito en el país de la TRI, al menos así lo asegura Eduardo Carlezzo, abogado brasileño que defiende los intereses nacionales en Zurich.

Este martes el profesional hizo una presentación donde dejó en claro la postura de Chile y aclaró que "las irregularidades en nuestra reclamación son por el certificado de nacimiento falso, falsificación de edad pues nació el 25 julio del 95 y usa el 10 de noviembre de 1998, en Ecuador, y en verdad nació en Colombia".

Además entregó un dato desconocido por todos. "No existen las huellas dactilares del jugador Byron Castillo y no sabemos por qué. Eso no es un tema menor cuando se analiza la partida de nacimiento de una persona", reiterando que dicho "certificado ingresó recién el 2012. Cómo entra recién después de 14 años, pregunto yo".

Carlezzo acusó a Byron Castillo y a la Federación de Ecuador (ANFP)

¿Quedaba más? Claro, Carlezzo no paraba de entregar documentación y conclusiones, y en ese sentido también apunto a un tema geográfico.

"Si hablamos de ese documento, parte central de la falsificación, veamos la geografía que explica mucho en este caso. Hay dos ciudades fundamentales: Tumaco en Colombia y Playas en Ecuador, que están separadas por 764 kilómetros. Por lo menos 12 o 13 horas en carro. Es bastante grande cuando pensamos que la familia es de Tumaco y no sabemos de ningún familiar en Playas, en Ecuador", cerró.