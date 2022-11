Si bien la relación entre Colo Colo y Pablo Solari comenzó de la mejor forma, esta terminó de la peor manera: con una demanda en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por el no pago de 500.000 mil dólares.

Pablo Solari vivió anoche un episodio de dulce y agraz. El delantero argentino de River Plate anotó dos goles y dio una asistencia ante el equipo que la abrió las puertas en Chile, Colo Colo, en un partido amistoso que le dio el vamos al Triangular Internacional en Viña del Mar, en el cual también está el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo.

Lo cierto es que el Pibe está involucrado en un problema fuera de la cancha, el cual involucra al conjunto Popular.

Según información de El Deportivo, el representante del jugador Ariel Kiperszmid interpuso una demanda en contra de Blanco y Negro en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) al reclamar por la no cancelación de US$ 500.000 por el traspaso del argentino al conjunto trasandino. Ante esto, los alboshabrían contactado al abogado brasileño Eduardo Carlezzo, el mismo que contrató la ANFP por el caso Byron Castillo, para que los defenda en este polémico caso.

Carlezzo defenderá al Cacique ante demanda del agente del Pibe Solari | Foto: Agencia Uno

¿Cómo se inició este conflicto? El ex Talleres de Córdoba ganaba un sueldo de US$ 2.000 y él se tenía que costear el arriendo de una vivienda. Al aumentar su estatus en el club, su remuneración subió a US$ 3.000, sumado a dos pasajes en avión para cubrir la ruta Santiago-Córdoba y el arriendo de un departamento.

Tras comprar a Talleres el 80% del pase del extremo, su sueldo siguio aumentado pero quedó por debajo de lo que le podían ofrecer clubes de México, lo que acrecentó la mala relación entre ambas partes. Fue en ese preciso momento que el agente envió un correo al cuadro albo argumentando como un “grave error” el no vender a Solari y le mandó una advertencia de que tenían 48 horas para hacerle un nuevo aumento salarial para mantense en el Cacique, lo que no aconteció y el jugador terminó yéndose a River.

El jugador de 21 años tuvo un exitoso paso por la escuadra que hace de local en Macul | Foto: Agencia Uno

¿Qué alega el representante? El concepto de comisión del 10% de la transferencia del Pibe al equipo que dirige actualmente el Muñeco Gallardo.

Ahora, habrá que esperar una sentencia del TAS acerca de esta problemática que los dirigentes del cuadro de Macul ven con preocupación.