La selección chilena está entrenando en Juan Pinto Durán preparando un amistoso ante la selección de Paraguay, que servirá para ver la base del equipo para las Eliminatorias del Mundial 2026.

En ese sentido, el técnico Eduardo Berizzo nuevamente entrega la confianza en los históricos de la Roja, donde destacan Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, lo que tiene el respaldo de un ex portero de la selección.

Todo porque Cristopher Toselli, actualmente en Universidad de Chile, hace un llamado para los más jóvenes para aprovechar a los jugadores referentes, en sus primeros pasos con la camiseta de la Roja.

Toselli compartió con muchos de los históricos. Foto: Agencia Uno.

"Siempre estando afuera soy hincha, quiero que les vaya bien y hay que seguir aprovechando a los jugadores que no sabemos cuánto les queda. Son un ejemplo en todo sentido, hay que disfrutarlos más. Para Darío o los más jóvenes que van por primera vez, porque será difícil tener esa calidad de jugadores", comentó el portero.

Por lo mismo, sabe que para empezar el proceso es muy importante su presencia, por lo que han logrado en sus carreras y por el país.

"Algunos se han ido retirando, pero uno ve a Alexis, Claudio, Arturo o Gary a un gran nivel y es digno de admirar, porque se mantiene en equipos importantes de Europa y uno de los mejores de Sudamérica. Habla de lo grandes jugadores que son, por eso invito a los más jóvenes a seguir y aprovechar", precisa.

Uno que tiene de cerca en su camarín es Darío Osorio, el único nominado de Universidad de Chile, donde asegura que debe aprovechar la oportunidad que le están dando.

"No lo pudimos felicitar personalmente porque terminó el partido y supimos tarde. desear lo mejor que disfrute aproveche estar con los mejores tiene que aprender de jugadores de calidad trayectoria elite con años en Europa y que me imagino que tiene que estar contento, porque no hay nada más lindo con la camiseta de la selección", finaliza.