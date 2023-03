¡Están los 23! Hernán Caputto confirma la nómina de la Selección Chilena Sub 17 para disputar el Sudamericano

Selección Chilena Sub 17

Un nuevo Sudamericano se viene para la Selección Chilena y que esta vez será para la Roja Sub 17. El cuadro dirigido por Hernán Caputto buscará uno de los boletos para disputar el mundial de la categoría y que tendrá como sede Perú durante este 2023.

Eso sí, el torneo clasificatorio se jugará en Ecuador entre el 30 de marzo y el 23 de abril del presente año y en que el 'Equipo de Todos' no quiere repetir lo hecho por la Sub 20 el pasado mes de enero en Colombia, la cual no pudo clasificar al certamen planetario.

Por lo mismo, es que Caputto confirmó este jueves la nómina de los 23 jugadores que serán parte de la comitiva que irá a competir por uno de los pasajes a Perú 2023 y en que Chile tendrá duros rivales en el Grupo A.

Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay serán los equipos que acompañarán a la Selección Chilena en dicha zona y donde solo tres clasificarán por grupo y en la fase final se medirán todos contra todos y cuatro se llevarán los cupos para el mundial.

Revisa a continuación la nómina confirmada de la Selección Chilena Sub 17 para el Sudamericano de Ecuador 2023.