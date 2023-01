La Selección Chilena Sub 20 no logró pasar a la próxima fase del Sudamericano Sub 20 y César Vaccia cree que la fragilidad psicológica del equipo fue clave en la eliminación.

La Selección Chilena Sub 20 no cumplió a las expectativas en el Sudamericano de la categoría en Colombia y quedó fuera del hexagonal final. Un rendimiento del 33.4 por ciento fue lo concretado por La Rojita de Patricio Ormazábal, a pesar de tener figuras de renombre como Lucas Assadi, Darío Osorio, Vicente Conelli, Joan Cruz y Marcelo Morales, entre otros.

Sin duda, Chile pagó sus pecados en la cancha a raíz de la inexperiencia de Ormazábal junto a Milovan Mirosevic. El manejo del equipo y también el tema psicológico, según el ex DT de la Sub 20, César Vaccia fue determinante para no lograr un rendimiento adecuado en el certamen continental.

Vaccia en diálogo con Bolavip Chile enfatizó que la eliminación se debe a un tema de confianza y que la arista psicológica, claramente, fue clave para no armar un equipo acorde o tomar las mejores decisiones a la hora de conformar el equipo.

"Creo que es un tema más mental. Teníamos buenos jugadores, pero que al final se inhiben en todos los otros aspectos como la parte física, técnica y táctica. Siento que es la única explicación, porque Pato (Ormazábal) es un buen entrenador, vi partidos de preparación y vi que jugaban bastante bien. Ahora, como están los puntos de por medio, la clasificación de por medio se bajó el rendimiento, lamentablemente", expresó.

Otra situación que no entendió Vaccia fue que Ormazábal, en el partido decisivo, no apostara por Darío Osorio, quien está siendo seguido desde el Milan de Italia para la temporada 2023 en el cierre del libro de pases en Europa

"Uno piense el por qué Ormazábal no arrancó con Osorio en la oncena. Me imagino que pudo haber tenido algo, no le encuentro explicación. Yo soy muy respetuoso de mis colegas, así que pienso que habría que preguntarle a él más detalles. Igualmente, me pregunté lo mismo por qué no entró jugando Osorio. No creo que sea algo táctico. Sé lo que es estar ahí y es muy complicado", desmenuzó Vaccia.