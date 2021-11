El ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Selección Chilena, Manuel Suárez, fue claro en señalar que las declaraciones de Johnny Herrera no fueron como pasaron las cosas y descartó conflicto al interior del camarín en aquel momento.

Un histórico momento fue el que se vivió durante el 2016 con la obtención de la Copa América Centenario que consiguió la Selección Chilena. Es recordado por todos, donde nuevamente La Roja se imponía mediante lanzamientos penales a la Selección de Argentina sumando un bicampeonato del certamen organizado por la Conmebol.

Aquel equipo fue dirigido por Juan Antonio Pizzi en la banca técnica, luego de que Jorge Sampaoli no quisiera seguir al banco de la selección. Sin embargo, la “polémica” llegaría años más tarde, donde el exfutbolista Johnny Herrera daba a conocer una pelea al interior del camarín durante la disputa de este campeonato.

Fue en esta parte, donde el portero expresaba durante una entrevista que el entrenador habría puteado a algunos seleccionados, preguntando ¿qué pasaba?, donde algunos le respondieron aludiendo al esquema de juego que tenía el entrenador.

No obstante, durante este martes, el ex ayudante de Pizzi, Manuel Suárez, en conversación con Los Tenores de Radio ADN desmintió por completo esa discusión en el interior del camarín por parte del cuerpo técnico y los jugadores.

“Nunca tuvimos conflicto con los futbolistas. No es verdad lo que dijo Herrera, no fue la forma en cómo él lo contó. La reunión a la que alude no fue por esa situación de juego, sino por otra cosa y desde ahí hablamos de la soltura que ellos pedían. No hubo una imposición, ellos tampoco impusieron nada y fueron muy respetuosos desde su lugar”.

Pero eso no fue todo, debido a que además agregó que “Esas conversaciones son buenas y necesarias. Sentían que nosotros los conteníamos un poquito y que querían salir un poco más. Para la Copa Confederaciones tomamos una decisión acertada. Quizá nuestro error fue considerando que en Europa los futbolistas tienen vacaciones obligadas, llegaron tarde a la pretemporada y en la fecha clasificatoria llegaron con menos entrenamientos”.

En esta misma línea, el ex ayudante de La Roja contempló que “Nos equivocamos con Paraguay en la estrategia, en cómo enfocar ese partido: quisimos pasarles por arriba y no era la fórmula”.

Finalmente, el entrenador fue claro en señalar que jamás existió una mala relación entre los futbolistas, considerando que en ese entonces estaba el quiebre de algunos y que jamás hubo un problema. Por el contrario, destacó que el equipo de trabajo de Martín Lasarte ha realizado muy bien las cosas.