Felipe Bianchi, periodista de ESPN, analizó el triste empate de la Selección Chilena ante Qatar en un amistoso y aseguró que se viene un panorama negro donde no asoman arrestos individuales ni colectivos en un equipo que sigue sin poder ganar.

La Selección Chilena cerró su gira de amistosos por Europa sin triunfos después de haber caído inapelablemente con Marruecos en el primer partido por 2-0 y después cosechar un deslucido empate con Qatar -organizador del Mundial- en Austria.

El equipo de Eduardo Berizzo en el día de ayer no mostró su mejor cara y, si bien tuvo algunos arrestos individuales importantes, no fue suficiente para llevarse un partido que en un momento se veía en el bolsillo pero que se terminó complicando.

En ESPN Chile se debatió largo y tendido sobre el empate de La Roja con los asiáticos y Felipe Bianchi tuvo un desolador análisis en donde asegura que el futuro inmediato no se ve bien para la escuadra dirigida por el Toto Berizzo.

“Seguimos sin avanzar, eso resume todo. Me parece que lo individual repercute en lo colectivo, pero hoy, ni en lo individual ni en lo colectivo ofrece respuestas para competir”, dijo el comunicador.

En su reflexión, Bianchi que las señales no son las mejores: “Queda tiempo, hay que mejorar sin suda y siempre hay que trabajar, pero las señales siguen siendo preocupantes. Ya no es una media hora de trabajo, llevamos un ratito no muy largo, pero es un rato”, expresó.

En el cierre, el comunicador enfatizó en lo que más le preocupa del momento que vive La Roja: “Ni en lo individual ni colectivo ofrece mejorías y a mí al menos, eso me preocupa. No se ha terminado la historia, pero el primer capítulo hasta aquí no ha sido bueno”, remató.