Huachipato es el súper líder de la Primera División del fútbol chileno. Los industriales han desarrollado un gran trabajo con el técnico Gustavo Álvarez, quien llegó hasta Talcahuano para revolucionar con su idea al cuadro siderúrgico que está en la punta del certamen junto a la Universidad Católica. Una de sus figuras es el delantero Cris Martínez, quien se matriculó ya con 4 goles en 7 partidos.

El artillero paraguayo nacionalizado chileno, alguna vez, estuvo en alguna prenónima de la Selección Albirroja mientras Eduardo Berizzo era el técnico de dicho equipo. Ahora, el autor de la frase "vo' tení que ser de Huachipato (sic)" se ilusiona con estar presente en alguno de los dos elencos, que protagonizarán en las próximas horas un amistoso en el Estadio Monumental.

"La verdad no voy a cerrar la puerta a ninguna Selección. Estuve en la prenómina de la Selección de Paraguay cuando estaba Eduardo Berizzo. Ahora, no hubo ningún acercamiento y tampoco lo hubo de Chile. Si me dan la oportunidad voy a tratar de hacerlo de la mejor manera y dejar todo en la cancha y para eso estoy trabajando día a día", dijo Martínez en Radio Cooperativa.

Además, el guaraní sabe que el trabajo paga y que sus buenos partidos lo ayudarán a estar en el radar de alguno de los dos elencos mayores de Chile o Paraguay. "Sólo me queda hacer bien las cosas en el Huachipato y después si se da la oportunidad lo voy a hacer con todo el corazón", agregó.

Cris Martínez se ilusiona con jugar en La Roja (Agencia Uno)

El próximo lunes, Martínez, uno de los puntales de la buena campaña industrial en el 2023, tendrá el corazón dividido en el amistoso entre La Roja y el equipo guaraní de Barros Schelotto. El máximo deseo del jugador es que a ambos equipos se les den las cosas para que vuelvan a jugar en una Copa del Mundo.

"Yo creo que los dos están parejos. Paraguay fue por última vez a un Mundial en 2010 y Chile fue el 2014. La verdad que los dos vienen apurados y tienen que sacarle rendimiento a los jugadores. Ojalá que a las dos selecciones les vaya bien en las Eliminatorias", agregó Martínez.

En 2021, Berizzo tuvo en la mira a Martínez mientras estaba en la usina en plena pandemia del Covid-19 para jugar las triples fechas con Paraguay. Eso sí, todo se quedó en una prenominación y no pasó más allá para el ex San Luis de Quillota y Santos Laguna en México.