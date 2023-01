La dura derrota de la Selección Chilena Sub 23 por 5 a 0 ante Santiago Wanderers trajo más de un coletazo. Y es que los hinchas nacionales desataron su furia en las diversas redes sociales por el trabajo realizado hasta el momento por Eduardo Berizzo, DT de la Roja.

Lo cierto es que los números no acompañan al ex seleccionador de Paraguay: una victoria en 9 partidos, acumulando 6 caídas y 2 empates, pero desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) siguen confiando con la labor que pueda hacer el "Toto" Berizzo.

Berizzo no lo está pasando para nada bien en su estadía en Chile | Foto: Agencia Uno

Si hay alguien que no tiene nada de esperanza en lo que pueda hacer el ex Celta de Vigo es Francisco Eguiluz, panelista del programa Todo Es Cancha, quien se tomó un minuto para dar a conocer su malestar y darle un potente mensaje.

"La Selección Chilena no puede perder 5-0 con nadie, ni con equipos de la B, ni con equipos de la A, ni con Brasil, ni con Alemania. Perder 5 a 0 es una vergüenza que en cualquier país del mundo sacan al DT del club o país que esté dirigiendo", indicó.

"Eduardo Berizzo no ha ganado nada. Afortunadamente para estos muchachos este partido no se televisó, pero tiene que tener su maleta armada y partir mañana a Paraguay, España o Argentina, donde sea. No puede continuar en Chile, es un DT que da vergüenza, no vino a trabajar a Chile ¿Ustedes han visto trabajo en la Roja?", concluyó.

Recordar que Berizzo será el elegido por la ANFP para liderar al Equipo de Todos en las Clasificatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA Canadá/Estados Unidos/México 2026.