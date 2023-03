Siguen los entrenamientos de la Selección Chilena en Juan Pinto Durán para así llegar de la mejor manera posible al amistoso ante la Selección de Paraguay, encuentro que se disputará el lunes 27 de marzo en el Estadio Monumental.

Y es que Eduardo Berizzo, seleccionador nacional, ha sido duramente criticado en el último tiempo tras sus resultados desde su llegada a la Roja: 7 partidos disputados, 0 victorias, 3 empates y 4 derrotas, por los cuales los hinchas nacionales comienzan a pedir su salida.

Berizzo quiere revertir el mal presente al mando de la Roja | Foto: Comunicaciones ANFP

Si hay un jugador que se ha ido ganando un espacio en el Equipo de Todos a punta de buenas actuaciones y ya es un habitual en las nóminas es Gabriel Suazo, actual jugador del Toulouse Football Club de Francia, quien alzó la voz ante la posible salida de Berizzo.

"Nosotros tenemos claro que esto se mide por resultados. Hemos tenido varios partidos amistoso que eso es lo importante, donde uno siempre quiere ganar y no va a salir en los partidos amistosos a empatar o perder, pero claro está que no es por los puntos y el principal objetivo es poder encontrar nuevamente el estilo de juego que a la Roja lo llevó a ser campeón de América y eso es muy importante para nosotros", remarcó el ex Colo Colo en conferencia de prensa.

"Poco a poco nos vamos sintiendo más cómodos. Creo que la última fecha fue muy importante para nosotros y nos sentimos muy cómodos dentro de la cancha, siendo protagonistas como nos ha enseñado esta selección, entonces vamos por ese camino y este proceso va destinado para seguir creciendo como equipo, para poder seguir conociéndonos tenemos una semana más larga. Estamos buscando el estilo de juego que más cómodos nos sienta para poder llegar al triunfo", sentenció.

Vale destacar que el partido entre la Roja y la Albirroja está programado para el lunes 27 de marzo a las 21:30 horas, donde el estratega argentinos se podría estar jugando su continuidad al mando del combinado nacional.