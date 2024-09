Mientras Universidad de Chile apunta a conservar la cima de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional de Primera División, algunos de sus jugadores miran de reojo lo que será la nómina de Ricardo Gareca para los próximos partidos de las clasificatorias sudamericanas.

Y es que el Tigre debe entregar el listado para los duelos ante Brasil y Colombia este viernes y debiese aparecer algún jugador del equipo que dirige Gustavo Álvarez.

En ese sentido, la opción crece para Matías Zaldivia, luego de las ausencias de defensores por lesiones o suspensiones y sobre eso se refirió un histórico de la U, como lo es Horacio Rivas, quien cree que de todas maneras hay que ver a jugadores del plano nacional.

“Yo creo que cualquier nominación a La Roja pasa por un asunto de rendimiento. Hoy día, hay jugadores con problemas físicos y de suspensión y eso apunta a ver jugadores del medio local”, sostuvo Rivas para BOLAVIP CHILE.

Pero, ¿Debe estar el defensor azul? “Lo de Zaldivia es sin comentarios. Ha hecho una campaña notable, con un rendimiento altísimo y si es llamado sería algo lógico”, afirmó el ex jugador.

Rivas: “Zaldivia no es el último de la lista”

Sobre la misma, el ex capitán azul cree que el nombre del Jefe Azul, responde netamente a una situación bastante lógica de poder ser convocado. “Que el medio comience a hablar no es por imponer, si no por una razón lógica de necesidad y que hay jugadores no podrán estar”, enfatiza.

Al cierre, le mandó un potente consejo al actual jugador azul. “Que él no lo tome como que es el último de la lista. Si no que puede ser llamado de nuevo y cumplió cuando se le pidió”, concluyó Rivas.

Zaldivia está en un gran momento y podría ser llamado a La Roja (Photosport)

¿Cuáles son los números de Matías Zaldivia en el 2024?

Considerando Campeonato Nacional y Copa Chile, Matías Zaldivia ha disputado 2.524 minutos graficados en 29 partidos, todos de ellos como titular. Ha anotado cuatro goles.