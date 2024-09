Ricardo Gareca reveló la nómina de la Selección Chilena para los compromisos ante Brasil de local y Colombia de visita. Luego el DT ofreció una conferencia de prensa, donde respondió sobre las ausencias de Arturo Vidal, Ben Brereton y otros temas referentes a la Roja.

Danilo Díaz se refirió a un comentario del Tigre. “Lo que plantea él en la última pregunta, él dice yo no me voy a quejar, ni me he quejado y tiene toda la razón. Ahí hay que darle una, sin Alexis, Chile es otro equipo”, expresó el periodista en el programa Los Tenores de Radio ADN.

El Tenor del Pueblo salió en defensa de Sánchez: “Aquí sobre todos los cuestionamientos que había sobre Alexis, ‘que se la viene a quitar a los centrales…‘, es el mejor, es el mejor”.

Además, elogió a Maravilla, a quien extraña en la Selección Chilena: “Un jugador extraordinario, un jugador inolvidable, es un jugador brillante, y cómo nos hace falta”.

Alexis Sánchez no estará en los partidos de la Roja ante Brasil y Colombia. (Foto: Photosport)

Alexis Sánchez no estuvo en los partidos ante Argentina y Bolivia por una lesión en el gemelo de la pierna izquierda. Si bien, el futbolista de 35 años evoluciona favorablemente, no alcanzó a recuperarse para estar ante Brasil y Colombia.

Si todo marcha bien, el tocopillano podría volver para los partidos de noviembre ante Perú en Lima y Venezuela en Santiago.