El comunicador azul se refirió a la convocatoria de Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Marcelo Morales y Maximiliano Guerrero para los encuentros ante Brasil y Colombia. Sin embargo, no quedó conforme con que no se llamara a jugador del equipo que dirige Gustavo Álvarez.

Ricardo Gareca convocó a cuatro jugadores de Universidad de Chile para los partidos de la Selección Chilena ante Brasil en Santiago y Colombia en Barranquilla. Matiás Zaldivia, Fabián Hormazábal, Marcelo Morales y Maximiliano Guerrero tendrán la oportunidad de integrar la Roja.

Héctor “Tito” Awad reaccionó a la convocatoria de los jugadores Azules. “Me parece que es el mínimo que merece Universidad de Chile. Lamentablemente uno no puede negarse a pasar los jugadores, es un reglamento, pero me alegro por ellos, todos quieren jugar en la Selección. El problema es que los llaman justo cuando están los dos partidos más bravos, Colombia y Brasil”, declaró el comunicador en conversación con BOLAVIP.

El comentarista de La Magia Azul considera que Matías Zaldivia y Marcelo Morales merecían hace rato una nominación, además comenta los llamados a Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero. “Son los mejores en su puesto en el Campeonato Chileno. El caso de Hormazábal viene recién empezando a relevar en la parte futbolística en la U y Guerrero es un buen jugador, pero no creo que sea el mejor en su puesto. Por eso creo que Zaldivia y Morales lo tienen merecido hace rato, mucho rato”, opinó.

No obstante, no todo fue conformidad para Tito Awad, pues mostró su disconformidad por la no convocatoria a Gabriel Castellón: “Si el arquero menos batido del Campeonato no está llamado, con eso te contesto todo, me parece una vergüenza”, aseguró.

Gabriel Castellón no fue convocado para los partidos de la Roja ante Brasil y Colombia. (Foto: Photosport)

Tito Awad aprueba la convocatoria de Luciano Cabral a la Selección Chilena

El comentarista azul valoró la convocatoria de Luciano Cabral: “La selección no tiene un armador, ya que la gente no le gusta al hablar del 10, ‘que el 10 está borrado’, mentira. Todos los equipos tienen un armador, el que marca los tiempos, que ataquemos por aquí, ataquemos por allá, que se juega la individual, más que merece el llamado a Cabral, más que merecido”.