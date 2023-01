Guarello le da con todo a Ormazábal tras fracaso de la Sub 20: "No llegó por habilidades técnicas al puesto"

Luego de años de trabajo y con una generación de talentosos jugadores, la Selección Chilena Sub 20 fracasó en el Sudamericano de la categoría, tras quedar eliminada en primera fase en el grupo más abordable del campeonato juvenil.

El equipo de Patricio Ormazábal cayó en el partido decisivo ante Venezuela, por lo que el DT y los futbolistas tuvieron que regresar al país tras un opaco rendimiento en el torneo disputado en Colombia.

Quien no dejó pasar el fracaso fue Juan Cristóbal Guarello, que en su editorial de DirecTV Sports no se guardó nada y criticó duramente a el entrenador de la Sub 20 Patricio Ormazábal: "Se hizo todo lo que no se debía hacer en este Sudamericano Sub-20. Ormazábal no llegó por habilidades técnicas al puesto, fue por [Cristián] Ogalde", siendo este último el representante del DT de La Roja juvenil.

Chile quedó fuera del Sudamericano Sub 20 tras caer con Venezuela | Foto: La Roja

De todas maneras, el conductor del programa Más que Fútbol fue más allá y aprovechó de cargarle la verdadera culpa al fútbol chileno en general: "La culpa no es de Ormazabal, el problema es más de fondo, el fútbol chileno a nivel de cadetes hace rato le vienen pegando palos”.

En su comentario editorial también se dio el tiempo para repasar a Francis Cagigao, ex gerente deportivo de la ANFP: "Cagigao se demoró un año en formar un proyecto. Un año después, mete su proyecto estrella que revolucionaría el fútbol chileno y fue paupérrimo. Formó un charquicán de problemas”.

"Lo que pasó, era lo que tenía que pasar. En la ANFP no se le debe comprar al primero que habla bonito. Que la ANFP de una vez por todas vea quien realmente tiene las capacidades", agregó el periodista.