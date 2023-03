Guillermo Maripán estuvo en conferencia de prensa durante este viernes y una de las preguntas apuntó si es un error desde la ANFP de cortar el proceso de Eduardo Berizzo en la Selección Chilena si existe un resultado negativo frente a Paraguay.

"No lo sabemos, son suposiciones. Puede que pase y no sea un error o puede que no pase y sea algo asertivo. Personalmente, no soy partidario de cortar procesos, más si han sido solo partidos amistosos y no partidos oficiales", comenzó diciendo el defensor.

Además, el actual jugador del AS Mónaco afirmó que confían en el trabajo que está realizando el técnico argentino al mando de La Roja y en el grupo de futbolistas que hoy están.

"Creo que aunque hayamos ganado 7-0 todos los partidos pasados y empezamos las eliminatorias y tenemos tres derrotas consecutivas nos estaríamos casi haciendo la misma pregunta, son suposiciones. Hoy en día el entrenador está aquí, estamos haciendo todo lo que nos pide, confíamos en él y confíamos en el grupo de jugadores", cerró.

El defensor confía en el trabajo del 'Toto' al mando de La Roja | Foto: Agencia UNO

Chile y Paraguay se enfrentan este próximo lunes 27 de marzo a partir de las 21:30 horas en el Estadio Monumental.