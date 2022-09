Los hinchas de la Selección Chilena y en partícular de la Universidad de Chile manifestaron todo su descontento en contra de Eduardo Berizzo por no darle minutos a Darío Osorio en La Roja

La Selección Chilena cerró en esta jornada lo que fue su expedición por Europa para disputar sus dos encuentros de Fecha FIFA, en donde ‘La Roja’ se enfrentó ante las Selecciones mundialistas deMarruecos y Qatar, la cual dejó un saldo de una derrota y una igualdad para los dirigidos por Eduardo Berizzo.

Dentro de lo que fue ambos encuentros de Chile, los hinchas nacionales mostraron su molestia con el estratega de la Selección por el bajo rendimiento que mostró el equipo en ambos duelos, en los cuales no han visto muchas mejorías a comparación de lo que fue el anterior proceso de Martín Lasarte en la banca de ‘La Roja’.

Tras la igualdad en esta jornada ante los ‘Qataríes’, los fanáticos nacionales y en específico de la Universidad de Chile, manifestaron toda su ira contra el entrenador de la Selección tras no darle minutos a la joya de los Azules, Darío Osorio, quien formó parte de la convocatoria del ‘Toto’, pero que no vio acción en ninguno de los dos duelos.

La ausencia tanto de ‘La Joya de Hijuelas’ como la del portero de la U, Cristóbal Campos, es algo que extrañan los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ pensando en los importantes desafíos que debe afrontar el club en este cierre de temporada, en donde los Azules pelean su paso a las semifinales por la Copa Chile ante Universidad Católica y su lucha por mantener la categoría.

Darío Osorio y Cristóbal Campos no vieron minutos en La Roja | Foto: Archivo

Por aquello, los hinchas del conjunto Laico mostraron toda su molestia al ex estratega de O’Higgins de Rancagua debido a que no le dio minutos a Osorio en estos partidos, lo que hizo que la U no pudiera contar con él para los encuentros ante Universidad Católica por Copa Chile.

“Sacaste a Osorio de la s20 donde era titular para no hacerlo jugar en la adulta. Inentendible Berizzo”, escribió uno de los fanáticos ante la ausencia de Osorio en La Roja.

“Que manera de hacernos daño sacándonos a Osorio y Campitos y ni siquiera darles un misero minuto, Berizzo y la …”, esgrimió otro hincha en sus redes sociales.

Darío Osorio y Cristóbal Campos retornarán en las próximas horas a suelo nacional y luego podrán reintegrarse a los trabajos en la Universidad de Chile pensando en lo que será el próximo duelo por el Campeonato Nacional de los Azules, en donde recibirán a Audax Italiano en el Estadio Santa Laura.

REVISA LOS TWEETS DE LOS HINCHAS EN CONTRA DE EDUARDO BERIZZO