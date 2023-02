El ex mandamás de las divisiones inferiores de Chile afirma que es un error estar cambiando a cada rato entrenador en la sub 20, más allá del bullado fracaso de la Roja en Colombia.

Hugo Tocalli supo salir campeón del mundo con Argentina en Canada 2007 con un equipo que supo ganarle en semifinales de esa edición a la Generación Dorada de Chile de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel y Mauricio Isla, entre otros.

Llegó a Chile para ser entrenador del primer equip de Colo Colo en 2009, donde supo levantar la copa luego de vencer a Universidad Católica en el Santa Laura. También estuvo a cargo de las divisiones inferiores nacionales entre 2013 y 2015 y en conversación con La Tercera criticó el despido de Patricio Ormazábal.

"Lo que pasa es que yo vi muy solo a Pato Ormazábal y eso no es bueno. Pase lo que pase, tenía que seguir al menos un par de años más haciendo trabajos que puedan dar una experiencia; con partidos internacionales, de salir a foguearse para que los jóvenes crezcan, que los chicos jueguen en Primera. Hay que buscar un cambio de parte de quienes toman las decisiones, pero se tiene que buscar soluciones al problema", afirmó.

Tocalli es crítico de las políticas usadas por la ANFP. "Sabés qué pasa, que hace una década se cambia técnico cada dos años. No hay una estabilidad para hacer un proyecto. Eso no se puede hacer nunca. Hay que ver qué es lo que se puede hacer, pero con tiempo… A mí me preocupa mucho lo de Chile, que no se pueda hacer un proceso de cuatro años, al menos", indicó.

Hugo Tocalli pide más tiempo para los entrenadores de la sub 20 (Archivo)

Agregando que "yo sigo insistiendo que Chile tiene muy buenos jugadores. Lo dije cuando fui a los juveniles y sigo insistiendo ahora. Falta completar una competencia más exigente, que crezcan los chicos cuando son jóvenes. Cuando yo estuve allá propuse que hiciéramos un torneo de reservas y no se pudo lograr. Algo que les dé más experiencia. Porque esa calidad no la pueden demostrar en torneos sudamericanos para poder clasificar. Entonces algo hay que buscar respecto con lo de Chile".

Para el final descarta volver a Juan Pinto Durán. "Yo creo que lo mío en Chile ya está, ya pasó. Yo ahora estoy más para aconsejar, para guiar, para ordenar, pero no para volver a tomar un equipo. No porque no me sienta capaz y con ganas. Para conseguir resultados en Chile hay que hacer un proyecto de cuatro años. Con las facilidades de hacer partidos internacionales, de participar, de poder tener un montón de cosas, hacer un torneo de reservas… Que los jugadores logren más experiencia, más partidos duros y difíciles. Habría que hacer algo muy grande y uno va sintiendo la edad", cerró.