El entrenador de Ñublense no esconde su felicidad por aparecer como candidato a reemplazar a Patricio Ormazábal, y afirma que si bien es cierto no hay nada formal, él se siente contento por la carrera que le ha tocado.

Sin lugar a dudas la meteórica campaña de Jaime García en Ñublense es digna de encomio y sus habilidades al mando del cuadro chillanejo lo ponen en una vitrina importante para los equipos grandes, y por qué no, la selección chilena, al menos la de proyección.

Es que el nombre del DT apareció como candidato para reemplazar a Patricio Ormazábal, algo que lo pone muy feliz, según se confiesa con Bolavip.

"Fueron rumores, fuera verdad o mentira, yo me siento contento porque los medios chilenos además me ponen como alternativa, es un premio al esfuerzo, al trabajo, yo lo tomo como un premio", indica de arranque.

Aclarando eso sí que "me ha costado en esta carrera, he hecho el camino largo, pero tampoco me apuro, estoy cien por ciento enfocado en Ñublense, y eso tiene un costo, me tengo que preocupar del Campeonato Nacional, de la Copa Libertadores, de que se complete el plantel".

Patricio Ormazabal fue despedido de la selección chilena sub 20, y uno de los nombres que apareció para reemplazarlo, fue el de Jaime García (ANFP)

De todos modos agrega que "para mi y mi cuerpo técnico, y también para el club, se deben sentir bien que estamos ahí, mi nombre está, que sea un entrenador chileno y joven, me siento bien".

ver también García aclara que nunca pidió suspender el partido ante Colo Colo

Para el final aclara que nadie lo ha llamado desde la ANFP, ni tampoco su club le ha comunicado algo. "No, nadie se ha acercado, me preguntan como me siento y me siento bien por aparecer, pero nadie me ha hablado nadie, las cosas llegan en su momento y me tendrá que llegar mi premio en algún momento", cerró.