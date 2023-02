Jean Beausejour no titubea y lanza feroz crítica a Marcelo Díaz: "Me cuesta mucho decir que un compañero no merece ir a la Selección Chilena"

Las palabras del mediocampista Marcelo Díaz en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports sobre el paso del colombiano Reinaldo Rueda en la Selección Chilena llamaron la atención de los hinchas nacionales en las redes sociales.

“Para mí el error más grande fue Rueda. Con él cualquiera iba a la Selección, hacías un partido bien, uno solo, e ibas. No pueden ir futbolistas que no jueguen en sus equipos”, dijo Carepato en el reconocido espacio deportivo.

Díaz destrozó el paso de Rueda en la Roja | Foto: Agencia Uno

Estas frase fue tomadas por Jean Beausejour, ex compañero del actual jugador de Audax Italiano en la Selección Chilena, que dejó en claro que no le gustó para nada la opinión del ex Hamburgo de Alemania sobre lo que hizo el ex adiestrador de la Roja.

"Opiniones, opiniones, a partir de ahí son todas respetables...A mí me cuesta mucho decir que un compañero de profesión no se merece una nominación. Me cuesta, me cuesta", dijo en el arranque el ex lateral del Equipo de Todos en Los Tenores de ADN Deportes.

Agregando que "yo creo que todo el que va la selección algún mérito hizo, algunos claramente hacen más méritos, otros menos, pero el que va ahí es porque algo positivo debe tener o le deben ver a futuro. Entonces, a mí me cuesta decir que ese no merece ser nominado".

Por último, el bicampeón de América utilizó una llamativa frase para finalizar la discusión. "Para los gustos los colores y respeto todas las opiniones", cerró.