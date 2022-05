En las últimas horas se oficializó la llegada del nuevo entrenador de la Selección Chilena, quien será el argentino Eduardo Berizzo, personaje importante en lo que fue el desarrollo de la ‘Generación Dorada’ que se forjó de la mano de Marcelo Bielsa y que contaba con la ayuda del ‘Toto’ como su mano derecha.

Tras conocerse la llegada del ex DT de la Selección Paraguaya, quien formó parte de la época gloriosa de La Roja Jean Beausejour se refirió en ESPN a lo que es el arribo de Berizzo como nuevo entrenador de Chile, al quien le parece un gran entrenador para iniciar una nueva era.

“Me parece un excelente nombre, con la capacidad de sobra para liderar un proceso que va a ser muy distinto al anterior. Espero que tenga todo el apoyo de los clubes porque la gran diferencia se hace con horas de trabajo, horas de entrenamiento, agregando microciclos de jugadores de la liga nacional para acortar la distancia con los seleccionados de Europa y las otras selecciones", partió indicando Beausejour.

En la antesala a lo que era la danza de nombres que podía tomar el cargo de entrenador en la Selección Nacional, el Bose comentó que le sorprende su llegada debido a que lo encontraba fuera del radar por el lado económico.

Eduardo Berizzo es el nuevo DT de La Roja | Foto: Getty Images

"La otra vez me preguntaban por posibles candidatos y yo no tenía al Toto, lo encontraba inalcanzable. Pensé que iba a tener mercado en Europa. Dirigió el Celta de buena manera, el Sevilla de buena manera pese a que tuvo un problema de salud, en el Bilbao no anduvo tan bien", aseveró el ex lateral de La Roja.

Finalmente, Beausejour comentó en breve el paso de Berizzo por la Selección Paraguaya y señaló de que tiene la teoría de que el hoy DT de La Roja bajó en demasía sus pretensiones económicas para poder elegir a Chile.

"En Paraguay tuvo una mala experiencia, donde llegó a mitad de camino. Y quizás es hasta necesaria esa experiencia para que se empapara de las Eliminatorias. Sentía que no entraba en el presupuesto. Yo creo que bajó sus pretensiones para venir acá, de verdad creo que tenía mercado en muchas partes y él eligió Chile", cerró.