En la jornada de ayer el entrenador de la Selección Chilena, Martin Lasarte dio a conocer a los 27 convocados para la ultima doble fecha de clasificatorias rumbo a Qatar 2022, en donde Chile se jugará la vida ante Brasil y Uruguay.

La nómina entregada por el estratega uruguayo fue comentada en esta jornada por un histórico de La Roja, Jean Beausejour, quien en Al Aire Libre en Cooperativa expresó su opinión ante los convocados para estos encuentros trascendentales.

“Hay ciertos jugadores que son prenda de garantía cuando se ponen la camiseta de la Selección. No digo que no sea importante el momento que viven en sus clubes, pero eso no determina el cómo llegan a los partidos de la selección. Dicho eso, creo que muchos llegan con buenos minutos y con continuidad", comentó el ex jugador.

El Bose expuso que la nomina del entrenador charrúa se basó en las primeras convocatorias que realizó, en donde nominó a jugadores que quizás hoy no vivan un buen presente, pero que pueden ser claves para la interna que vivirá la selección en estas semanas.

“Cuando uno mira la nómina, el profe Martín quiere ir a las nóminas iniciales. En este final de Clasificatorias vuelve a las bases y están los nombres como el Chapa (José Pedro Fuenzalida), como Luis Jiménez, que son importantes en lo futbolístico, pero también en la interna por el nivel de presión que se vive", señaló Palmatoria.

Finalmente, el Bicampeón de América con La Roja indicó que sumar en Brasil es fundamental para las aspiraciones que tiene la selección con clasificar al Mundial de Qatar, aunque es consciente que es complejo el escenario.

"Si uno se remonta a un par de meses atrás, incluso en los inicios y después de haber enredado puntos ante Bolivia, la idea era llegar con vida a las últimas dos fechas con chances, y ahora la idea es llegar a la última fecha con opciones. Sabiendo eso, las expectativas siempre son altas, porque estos jugadores siempre hacen que vayan hacia allá las expectativas de acuerdo al rendimiento que han mostrado", finalizó.