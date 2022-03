Joaquín Montecinos detalla la interna de la generación dorada: “Van a seguir, tienen muchas ganas y no dejarán a Chile tirado”

Dolorosa fue la derrota que sumó Chile esta noche de martes en San Carlos de Apoquindo. La escuadra nacional no pudo manejar el partido y terminó sufriendo una nueva caída en la competencia sudamericana luego de caer por dos a cero con Uruguay, quedando fuera de todas las opciones para estar presente en el Mundial de Qatar 2022.

Instancia en la cual quien tomó los micrófonos para hablar rápidamente posterior al partido fue Joaquín Montecinos. El atacante lamentó la derrota y se mostró bastante triste sin conseguir los pasajes de para conseguir el cupo de repechaje.

“Estamos muy tristes, queríamos terminar con la frente en alto, agradecer a la gente, a los que nos apoyaron. Esta generación ha entregado mucho. Agradecer y seguiremos metiendo con todo, hay que levantar la cabeza y trabajar”.

Pero eso no fue todo, debido a que también agregó que “Es emocionante lo de la gente, es un sueño jugar por Chile, mi familia sabe el esfuerzo que he hecho y estoy agradecido. A la gente, al profe, a mis compañeros, a todos y vamos a seguir luchando, esto no termina acá”.

Otro de los puntos importantes que destacó el jugador de los Xolos de Tijuana fue la interna y el pensamiento que tiene la generación dorada, en la que detalló que los jugadores no están rendidos y no quieren dejar de representar la camiseta chilena.

“El fútbol es desafíos y la generación que venga debe tener de ejemplo a la generación dorada. Más de alguno seguirá, porque les queda, y el resto a remar con todo. Van a seguir, tienen muchas ganas y no por un tropiezo van a dejar esto tirado, es su mentalidad. Quiero ser un aporte y me entregaré por completo a la selección”.

Finalmente, el delantero no quiso referirse a los problemas que se vivieron que culminaron por sentenciar a La Roja sin estar presente en el próximo mundial que se avecina para el mes de noviembre. “No es momento para decir qué está bien o mal, sólo agradecer a la gente”.