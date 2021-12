Joaquín Montecinos fue clave en el triunfo 1-0 de la Selección Chilena ante El Salvador en Los Angeles, California. El atacante de Audax Italiano probó en el último minuto de descuento con un remate de fuera del área que pegó en el travesaño. Balón al corner y en la jugada siguiente Sebastián Vegas marcó el tanto del triunfo.

La Roja cierra la gira con el 2-2 ante México más el triunfo ante La Selecta. El atacante valora la experiencia de este nuevo grupo con futbolistas del medio local más compañeros que se desempeñan en el continente americano.

"Lo más importante es que fue un premio a lo que hemos hecho esta semana, un grupo que se viene juntando recién y la verdad que con mucha energía positiva, todos empujando para adelante, así que es muy positivo", dice en conversación con TNT Sports.

Joaco responde a la consulta por sus conclusiones individuales: "Positivas por aportar al equipo, siempre lo he dicho que soy un jugador que se esfuerza mucho y siempre por el bien del equipo. A veces me paso de revoluciones porque yo soy así, muy intenso, pero siempre tratando de dar lo mejor, representando a mi país que me enorgullece mucho. La verdad que muy contento con el balance individual, grupal, que creo que lo más importante es lo grupal", analiza.

Por último aborda su futuro profesional: "Voy a disfrutar estos días de vacaciones que son cortitos disfrutarlos a concho y ahí tomar una decisión. Siempre lo he dicho quiero jugar en la elite, si tengo la chance de ir a jugar Europa es lo que voy a tomar, y si no buscar lo mejor, siempre voy a buscar lo mejor para crecer en mi carrera para seguir logrando los objetivos", cierra.