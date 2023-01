Mortero Aravena analizó el triunfo de La Roja Sub 20 frente a Bolivia y exige un poco más, destacando la jugada que hizo Lucas Assadi que terminó en gol y que fue de lo poco que mostró Chile en el Sudamericano Sub 20.

Jorge 'Mortero' Aravena no queda satisfecho con el agónico triunfo de La Roja Sub 20 ante Bolivia: "Ganamos por una genialidad de Assadi"

Lucas Assadi fue el salvador de la Selección Chilena en la noche de Colombia en el día de ayer, ya que un golazo del jugador formado en las inferiores de Universidad de Chile mantiene con vida a La Roja en el Sudamericano Sub 20.

Si bien no fue el mejor partido de La Roja y dista mucho de los amistosos hace un par de meses con Brasil, lo importante es que se lograron los tres puntos y ahora se jugarán con todo la clasificación al hexagonal final el sábado frente a Venezuela.

Jorge ‘Mortero’ Aravena, histórico ex jugador de la Selección Chilena y el fútbol chileno, analizó junto a Bolavip Chile el encuentro de La Roja Sub 20 y no tuvo mucho que rescatar, salvo al prospecto universitario que la rompe siempre que juega.

Crack de la U brilló con luces propias anoche. | Foto: Agencia UNO

“Ganamos por una genialidad de Assadi, que fue un golazo, pero el resto si uno hace el análisis final, Bolivia remató mucho más al arco nuestro desde media distancia y se creó muchas más situaciones de gol que nosotros”, dijo.

Aravena recalca que se jugó contra un rival de discreto nivel y que era para mostrar un poco más de lo que se hizo: “El equipo boliviano hay que decirlo, era bastante limitado, no era una selección potente ni mucho menos”.

“Lo primero que tenemos que hacer es pasar, ahora mismo sufrimos por la expulsión de Morales y tampoco va estar Joan Cruz para el partido frente a Venezuela por su segunda amarilla. Está complicada la cosa”, complementó en el cierre.