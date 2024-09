En Universidad de Chile se frotan las manos, ya que sí o sí tendrá competencia internacional para la próxima temporada 2025 y es así, que está muy cerca de clasificar, incluso, a Copa Libertadores de América.

Es por eso, que la U espera conseguir el título en la Primera División y ya comenzar a planificar su derrotero del próximo año y como es habitual, el trabajo de pretemporada.

En ese sentido, Gustavo Álvarez querrá comenzar ya a delinear su nuevo plantel donde espera contar con refuerzos, más quienes se queden en el club y por cierto, aquellos elementos jóvenes que también serán parte del año azul.

No obstante, una mala tiene el técnico trasandino, ya que es difícil, casi imposible que en los primeros partidos del año, no pueda contar con esos elementos porque estarán concentrados para el Sudamericano Sub 20 de la categoría.

¿Cuáles serán los jugadores que pierde Gustavo Álvarez?

Dicho certamen se llevará a cabo en Perú entre el 23 de enero y 16 de febrero del 2025 y si bien, la selección chilena en su calidad de organizador de la Copa del Mundo, ya está clasificada, lo concreto es que de todos modos, la sub 20, equipo dirigido por Nicolás Córdova, participará en el evento, para ir dando rodaje al equipo.

En ese sentido, la U perdería a jugadores como Ignacio Vásquez, Agustín Arce Melli y Fernando Osorio Sanguinetti, pero fijos que los perdería a ellos y Benjamín Aravena es otro que se podría agregar.

A eso sumar, quienes deben volver de préstamos como lo son el portero Ignacio Sáez y el mediocampista Flavio Moya, quienes están en Deportes Recoleta y Ñublense, respectivamente, otros que también asoman con regularidad en las convocatorias de La Rojita.

Nacho Vásquez ha sido clave en el segundo semestre azul (Photosport)

Por si fuera poco, sumar a las eventuales convocatorias a la selección de sus países como lo son Bianneider Tamayo en Venezuela (citado con regularidad) y el uruguayo Marco Oroná, quien ha tenido un par de nominaciones en la Celeste.

Falta mucho tiempo aún, pero ya que se habla de Listas Negras, es necesario enfatizar que la temporada 2025 puede arrancar con varios elementos menos para el técnico, Gustavo Álvarez.

¿Cuántos puntos tiene Universidad de Chile en el torneo?

Transcurridas 24 fechas, la Universidad de Chile es puntera del Campeonato de Primera División con 52 puntos.