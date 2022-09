El exjugador de la Selección Chilena, Jorge Potencia Vargas quedó sorprendido con la decisión de Eduardo Berizzo de no incluir en esta pasada de La Roja a Mauricio Isla. Además, el ex defensa opinó sobre la ausencia de Claudio Bravo.

Jorge Vargas no puede creer que Eduardo Berizzo no apostara por Mauricio Isla para un nuevo proceso de la Selección Chilena

Jorge Potencia Vargas defendió en 38 ocasiones a la Selección Chilena y el ex defensa de La Roja , quien fue hasta capitán, es voz autorizada para opinar sobre la actualidad del equipo nacional. El exjugador de la Universidad Católica quedó sorprendido con la decisión de Eduardo Berizzo de no llamar a Mauricio Isla, quien, desde que llegó al cuadro cruzado, se erigió rápidamente como una de las figuras del fútbol chileno.

Vargas, quien actualmente reside en Italia, no quedó contento con la nómina que realizó Berizzo y sabe que hay varios nombres que están demás en el listado para los partidos contra Marruecos y Qatar, que se disputarán durante estos días en Europa.

En diálogo con Bolavip, Vargas mostró su extrañeza por las decisiones tomadas por el Toto, ya que siente que no se privilegió el nivel y que hay jugadores que no deberían haber estado en esta citación para defender a Chile.

"La no convocatoria del arquero Bravo puede ser extraña, pero es mucho más raro que no esté (Mauricio) Isla, porque ha hecho un buen torneo desde que llegó a Chile a la Católica", dijo.

Jorge Potencia Vargas no está de acuerdo en la decisión de Berizzo de dejar fuera a Mauricio Isla (Agencia Uno)

ver también Eduardo Berizzo y la gran misión que tiene de rearmar la Selección Chilena

En tanto, Vargas tampoco es muy auspicioso con el puesto de lateral derecho y sabe que está complicada la pista para poder encontar un reemplazante al Huaso Isla en esa posición del campo con la camiseta de Chile.

"Los temas que quizás no están claros son las nominaciones. Llamaron gente que no merecía estar (...) Ahí, no hay muchas chances en ese puesto pensando en el futuro", agregó.