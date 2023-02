José Letelier rompe el silencio en su adiós de La Roja Femenina e infla el pecho: "Me voy satisfecho con lo que he hecho"

La Selección Chilena Femenina no pudo conseguir la clasificación al Mundial adulto tras caer con Haití por el repechaje mundialista, compromiso que terminó decantando en la salida del entrenador José Letelier de la banca de La Roja.

Fue precisamente el entrenador quien rompió el silencio tras varios días y habló con la Federación en su adiós, toda vez que el directorio de la ANFP decidiera no seguir contando con los servicios del director técnico.

“Fueron años muy lindos para mí como profesional y como persona. Me sentí privilegiado. Se ha hecho un trabajo en el tiempo que ha dado satisfacción, por haber estado en instancias importantes para el fútbol femenino”, dijo Letelier.

Letelier clasificó a La Roja a un Mundial y a los Juegos Olímpicos. | Foto: Agencia UNO

Ex DT agradeció en su adiós: “Son cosas que para mí han sido muy importantes. Agradecer el apoyo de la dirigencia, jefatura, compañeros de trabajo y de todas las jugadoras que fueron parte de este tiempo”.

“Me voy agradecido, contento y satisfecho con lo que he hecho. Me hubiese gustado haber coronado este lindo trabajo con un nuevo mundial, pero lamentablemente no pudo ser así, complementó.

En el cierre, Letelier asegura que se va con la consciencia tranquila: “Me quedo con la tranquilidad de que se hizo un trabajo con mucha responsabilidad y consciente. El fútbol femenino tiene que crecer y en este tiempo se ha podido lograr”, remató.